İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP'den vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı

MHP Türkeli İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşlara ücretsiz maske ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Türkeli İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşların korona virüs salgınından korunması amacıyla 2 bin adet ücretsiz maske ve korona virüs önlemlerine ilişkin bilgilendirme broşürü dağıtıldı.


15 Temmuz Şehitler Meydanı'na ve ilçede kurulan pazar yerinin girişine kurulan stantlarla vatandaşlara korona virüs salgınından korunmak amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmenin yer aldığı bilgilendirme broşürü ile ücretsiz maske dağıtımı gerçekleşti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.