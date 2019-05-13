MHP'den yeni belediye başkanı ve yönetimine eleştiri

MHP İlçe Başkanı Murat Yıldırım, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, yeni belediye başkan ve yönetiminin, kendilerine muhalif olan personeli yıldırma, kendisinden olmayan esnafları itibarsızlaştırmaya yönelik muamelelerde bulunduğunu iddia etti. Yıldırım, "31 Mart yerel seçimleri sonucunda ilçemizde hepinizin de bildiği üzere halkımızın takdiri ile belediye başkanlığı görev değişikliği olmuş ve yeni bir yönetim göreve gelmiştir. Yaklaşık 1 buçuk aydır da ilçemizi yeni göreve gelen iktidar partisinin adayı yönetmektedir. Bu kadar kısa bir süre olmasına rağmen göreve gelen yeni başkan ve ekibi maalesef ilçemizde bugüne kadar görülmemiş intikam ve hesaplaşmanın içine girmiştir. Seçim öncesi gerçek yüzlerini ortaya çıkarmayanlar, seçimden sonra hiç de hoş olmayan işlere imza atmış ve ne yazık ki ilçemizde gerginlik oluşturma işine girişmişlerdir. Kendilerine muhalif olan personeli yıldırma yoluna giderek, kanunsuz şekilde görev yerlerinden edip, işçinin ekmeğiyle oynama yoluna gitmişlerdir. Yine kendisinden olmayan esnafları itibarsızlaştırmak için olmadık muamelelerle halkın gözünde küçük duruma düşürmeye çalışılmaktadırlar. Bunların başında ilçemizin saygın esnaflarının kimine uyduruk bahanelerle para cezası yazılmakta, bazılarını da ofisini usulsüz bir şekilde görevini kötüye kullanarak mühürlemektedir. Ofisini mühürlediğiniz bu esnafımızın sizden daha çok bu ilçeye hizmetleri dokunmuştur. 10 yıldır belediye encümeni olarak ilçenin her kademesinde görev yapmış ve belediyeciliği de sizden çok daha iyi biliyordur. Yine sırf kendisine muhalif olduğu için gariban sanayi esnafımızı dükkanından çıkarmaya uğraşacak kadar alçalmışlardır. İlçemizde ekmeğini nakliyecilikten kazanan kamyoncu esnafımızı kendi emekleriyle yaptıkları binalarını ellerinden alıp, ortada bırakma yoluna gitmişlerdir. Ben sadece sizleri uyarıyorum. Aklınızı başınıza alın. Seçim öncesinde bu millete böyle mi söz verdiniz? Seçim meydanlarında bu halka verdiğiniz sözleri tutun. İlçedeki gerginliğin hiç kimseye fayda sağlamayacağını unutmayın” dedi.