Milletvekili Maviş'ten 'yerel seçim' açıklaması

Nazım Maviş, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu.

Sinoplu vatandaşlardan Sinop'un geleceği için oy kullanmalarını isteyen Milletvekili Maviş, "Öncelikle, Sinop'tan beklediğim şeyi Sinoplu hemşehrilerimle çok açık bir şekilde paylaşmak istiyorum. Sinoplu hemşehrilerimden Sinop'un geleceği için oy kullanmalarını bekliyorum. Sinop bize Allah vergisi güzellikte bir şehir, Sinop bize emanet bir şehir, muhteşem bir şehir. Bu güzelliği ile Sinop'u dünyanın ve Türkiye'nin harika bir şehrine getirebilmek bizim elimizde. Sinopluların elinde buna hep birlikte 31 Mart günü karar vereceğiz. Bazen hemşehrilerimle bir araya geldiğimde diyorum ki biz seçimde Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında veya başka parti arasında bir tercihte bulunmayacağız. Sinop'u geleceğe taşıyacak marka şehir ivmesini artıracak, Sinop'u hem Türkiye'nin hem de dünyanın önemli yerleşim merkezlerinden birisi haline getirecek, Sinop'un ufkunu açacak, Sinop'un vizyonunu açacak bir gelişime evet diyeceğiz. Yoksa Sinop böyle kalsın bu halle kalsın mı diyeceğiz. Bu ikisinin arasından birini seçeceğiz. Hepimiz Sinop'ta yaşıyoruz, muhteşem bir şehir hükümetimizin yatırımları büyük oranda tamamlandı. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, gençlikte, sporda birçok alanda yatırım yaptık. Neredeyse hükümet tarafından olacak yatırımların tamamlandığı bir ile geldik, artık çocuklarımızın rahatlıkla oynayabileceği annelerin çocuklarının rahatlıkla çıkarabileceği yeşil alanlara ihtiyacımız var, yine çocuklarımızın rahatlıkla oynayabileceği aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri oyun alanlarına ihtiyacımız var. Kaldırımlarında rahat yürüyebileceğimiz, sokaklarında rahat yürüyebileceğimiz, araçlarımızla bunalmadan, sıkıntı yaşamadan gezebileceğimiz bir Sinop olsun istiyoruz" dedi.