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Minik Zeynep karikatürde "dünya birincisi" oldu

Sinop’un Boyabat ilçesinde Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulunda öğrenim gören Zeynep Nazlı Kösebey, Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenen "Çevre ve Sürdürülebilirlik" konulu 2.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulunda öğrenim gören Zeynep Nazlı Kösebey, Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen "Çevre ve Sürdürülebilirlik" konulu 2. Uluslararası Tondela Karikatür Yarışması'nda 10-12 yaş kategorisinde "dünya birinciliği"ni kazandı.


Sinop'un Boyabat ilçesinde Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulunda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan Aşkın Ayrancıoğlu'nun oluşturduğu karikatür atölyesinde eğitim alan öğrencilerden Zeynep Nazlı Kösebey Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen "Çevre ve Sürdürülebilirlik" konulu 2. Uluslararası Tondela Karikatür Yarışması'nda 10-12 yaş kategorisinde "dünya biricisi" oldu.


Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Zeynep Nazlı Kösebey, aldığı derece ile hem okulunun hem de Sinop'un gururu oldu.


Türkiye'ye dünya birinciliği kazandıran 6. sınıf öğrencisi Zeynep Nazlı Kösebey geçtiğimiz aylarda da İtalya'da düzenlenen Barış ve Hoşgörü konulu karikatür yarışmasında da dünya birinciliğinin sahibi olmuştu.


Sinop Boyabat Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu Öğretim Üyesi Aşkın Ayrancıoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Ders dışında karikatür ve resim atölyesinde yetenekli öğrencimizle haftada 12 saat kadar çalışıyoruz. Bu çalışma sürecinde öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini sağlamış oluyoruz. Sanatla, karikatürle tanışmaları gerçekleşiyor ve üretim yapar hale geliyorlar. Kendim de karikatürist olduğum için bu alanda çocukların gelişimi için güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. En son Zeynep Nazlı Kösebey adlı öğrencim, 'Çevre ve Sürdürülebilirlik' konulu uluslar arası karikatür yarışmasında, Portekiz'den birincilik ödülünü kazandı. Aynı yarışmada, Irmak Karakuş adlı öğrencim de Onur Mansiyonunu kazandı. Çok mutlu olduk. Binlerce eser arasında bir çok ülkenin yetenekli çocukları arasında burada Boyabat'ta bir yatılı okuldan öğrencilerimin bu başarıları kazanması hem kendi yaşadığımız bölge hem ülkemiz açısından gurur verici oldu. Çok mutluyum” dedi.

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