İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minikler meşe palamudu topladı

Sinop’ta anaokulu öğrencileri Abalı Köyü Mesire Alanı’nda meşe palamudu topladılar.

Sinop'ta anaokulu öğrencileri Abalı Köyü Mesire Alanı'nda meşe palamudu topladılar.


Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Ada Anaokulu öğrencileri Abalı Köyü Mesire Alanı'nda meşe palamudu topladılar. Büyük bir heyecanla palamut arayan minikler topladıkları meşe palamutlarını bir kapta biriktirdiler. Temiz havayla güne başlayan minikler bulundukları ortamın tadını doyasıya çıkardılar. Kuşların sesini dinleyen minikler tabiatı keşfetme imkânı buldular.


Minik öğrenciler topladıkları palamutları toprakla buluşturacaklar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.