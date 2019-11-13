Minikler meşe palamudu topladı

Sinop'ta anaokulu öğrencileri Abalı Köyü Mesire Alanı'nda meşe palamudu topladılar.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Ada Anaokulu öğrencileri Abalı Köyü Mesire Alanı'nda meşe palamudu topladılar. Büyük bir heyecanla palamut arayan minikler topladıkları meşe palamutlarını bir kapta biriktirdiler. Temiz havayla güne başlayan minikler bulundukları ortamın tadını doyasıya çıkardılar. Kuşların sesini dinleyen minikler tabiatı keşfetme imkânı buldular.

Minik öğrenciler topladıkları palamutları toprakla buluşturacaklar.