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Miniklere afet eğitimi

Sinop Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerince miniklere deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verildi.


28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Sinop Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekiplerince Sinop Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine deprem eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verildi. Deprem anında devrilen ve düşen cisimlerden korunmak için hedef küçültmenin amaçlandığı "çök kapan- tutun" hareketi ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler çocuklara anlatıldı.


Eğitime katılan çocuklara arama kurtarma aracının tanıtılmasıyla etkinlik sona erdi.

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