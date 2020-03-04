İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Miniklerinden itfaiyede

Sinop TOKİ Fatih Erer Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri, Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.


İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek ve itfaiye erleri minik öğrencilere itfaiye araçlarını, yangın söndürmede kullanılan araç ve gereçleri tanıtarak yangın esnasında nasıl davranacakları hakkında bilgi verdi. İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek'ten günün anısına hediyelerini alan öğrenciler itfaiyeci kostümlerini giyerek temsili yangını söndürdü.


İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek yangın ve doğal afet eğitiminin küçük yaşlarda verilmesi gerektiğini belirterek hassasiyetlerinden dolayı TOKİ Fatih Erer Ortaokulu öğretmenleri Canan Karakaş ve Merve Caner'e teşekkür etti. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.