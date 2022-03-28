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Motokuryenin yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü kaçtı

Sinop’ta kamyonetin çarptığı motokurye yaralanırken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Sinop'ta kamyonetin çarptığı motokurye yaralanırken, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.


Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında Hakimiyet Caddesi'nde bir kamyonet, R.U.'nun kullandığı 24 ABA 492 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosikletteki motokurye yaralanırken, çarpan kamyonet sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan R.U.'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsünü yakalamak için emniyet KGYS kamerası görüntüleri inceleniyor.

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