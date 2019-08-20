İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosikletin çarptığı kadın hayat mücadelesine devam ediyor

Sinop’ta geçen hafta motosikletin çarptığı Aysel Korkmaz, yaşam mücadelesine devam ediyor.

Sinop'ta geçen hafta motosikletin çarptığı Aysel Korkmaz, yaşam mücadelesine devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Sinop'ta geçen Perşembe'nin ilk saatlerinde Gelincik Mahallesi'nde E.Ö. idaresindeki motosikletli, o sırada çöp atmak için evinden çıkan Aysel Korkmaz'a çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Korkmaz'a yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Korkmaz'ın, 5 gündür yoğun bakımda makineye bağlı ilaç destekleri ile yaşam mücadelesine devam ettiği öğrenildi.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aysel Korkmaz'ın eşi Mücahit Korkmaz, "Eşim makineye bağlı yaşıyor. Allah'tan umut kesilmez, bekliyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.