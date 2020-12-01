Motosikletten düşen yaşlı adam yaralandı

Sinop'ta seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Caddesi üzerinde seyir halindeki 57 AG 029 plakalı motosiklet sürücüsü 56 yaşındaki Ahmet Öz, Orman İşletme Müdürlüğü önüne geldiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşlı adam burada tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor