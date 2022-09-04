İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Motosikletten düşüp kafasını betona çarpan sürücü yaralandı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında motosikletten düşerek kafasını betona çarpan sürücü yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında motosikletten düşerek kafasını betona çarpan sürücü yaralandı.


Kaza, saat 20.00 sıralarında Uğur Mumcu Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 57 KL 536 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan A.E., yolun kenarındaki kaldırıma çarptığı sırada dengesini kaybederek motosikletten düştü. Kafasını betona çarpan sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.