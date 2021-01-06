Müdür Yıldız'dan tablet bağışı kampanyasına davet

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) erişimi olmayan öğrencilere dağıtılmak üzere Sinop'a gönderilen 900 tablet bilgisayarın dağıtımı devam ediyor. Uzaktan eğitim sürecinde EBA erişimi olmayan öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla bakanlık tarafından gönderilen 900 tablet bilgisayar ve internet sim kartı Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce teslim alındı. Tablet bilgisayarlar ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere okullara ve ilçelere teslim edildi.

Bugün düzenlenen törende Kabalı Ortaokulu öğrencilerini bakanlık tarafından gönderilen tabletleriyle buluşturan İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız burada yaptığı konuşmada uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere destek olmak için valilik uhdesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen “Uzaktan Eğitime Sen de Destek Ol” tablet bağış kampanyasının devam ettiğini, tüm hayırseverleri kampanyaya destek olmaya beklediklerini ifade etti.