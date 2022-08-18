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Muğla'da hüküm yedi, Sinop'ta yakalandı

Muğla Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan aranan hükümlü şahıs Sinop’ta jandarma tarafından yakalandı.

Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nce ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan hükümlü şahıs Sinop'ta jandarma tarafından yakalandı.


Sinop'un Ayancık ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda E.S. isimli şahsın Muğla Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Yakalanarak hakkında yasal işlem başlatılan şahıs, işlemlerin ardından Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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