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Muhtardan çocuklara karne hediyesi

31 Mart yerel seçimlerinde Kaleyazısı Mahallesi Muhtarı seçilen Gökhan Altunel, okulların kapanmasıyla birlikte çocuklara karne hediyesi olarak 2 adet bisiklet vereceğini söyledi.


Çekilişle bisikletleri vereceğini belirten Gökhan Altunel, “Kaleyazısı Muhtarı olarak mahallemizde bulunan çocuklarımıza okumayı ve ders çalışmayı teşvik etmek amacıyla bizim de bir katkımız olsun istedik. Bunun için karne günü yapılacak olan çekilişimizde bir kız ve bir erkek çocuk olmak üzere iki bisiklet hediye edeceğiz. Çekilişimiz Kaleyazısı Mahallesi'nde ikamet eden 8-15 yaş grubu olan çocuklarımız arasında yapılacak. Çekilişten adı çıkmayan çocuklarımıza da üzülmemeleri için birer adet hikaye kitabı ve çeşitli hediyeler vereceğiz. Çekilişimizi mahallemizin ileri gelen büyüklerimize yaptıracağız. Çekilişe katılmak isteyen çocuklar için velilerin Kaleyazısı Mahalle Muhtarlığına gidip isim yazdırmaları gerekmektedir" dedi.

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