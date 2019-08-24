MuralFest ile ulusal sanatçılar 7. kez Sinop'ta buluştu

kez Sinop'ta buluştu. Sinopale olarak uluslararası ve yerel sanatçılarıyla mekân odaklı çalışmalar geliştiren genç bienal, atölyesini Sinop Hâl Buluşma Merkezi'ne kurdu.

Bienalde, çalışmaların sunumlarının yanı sıra, atölyelerden tartışma forumlarına ve araştırma faaliyetlerine varan farklı formlarda çok sayıda etkinlik yer alıyor. Etkinlikler, kentin kalabalık mekânlarından Eski Buzhane önü ve Hâl Buluşma Merkezi gibi diyaloğun yoğun olduğu mekânlarda gerçekleşiyor.

Uluslararası Sinop Bienali kurucu üyesi Melih Görgün, yaptığı açıklamada; “Bu sene Sinopale'nin 7.sini kutluyoruz. Uluslararası Sinop Bienali, 2006 yılında Sinop'ta benim önderliğimde kurulmuş bienal. İki yılda bir anlamını taşıyan bienal ile biz burada uluslar arası sanatçıları, kültür adamlarını şehrimize davet ederek, şehirdeki yerelle uluslar arasını buluşturarak sanat etkinliği sürecinde bir araya getiriyoruz. Ayrıca Sinop'tan çıkarak bize katılan sanatçılarımız için de eve dönüş programı altında Sinop'a tekrar getirdik” dedi.

Sanat, Sinop hal ve buzhane binasında

Görgün, “Bu çalışmamıza katılmak isteyenler ya da çalışmalarımıza gönüllü katkıda bulunmak isteyenler Sinop'un eski hâl binasına gelerek buradaki Bienal ofisinden irtibat kurabilirler. Bu sene iki mekân kullanıyoruz sergileme ve sunum açısından. Biri Sinop'un eski buzhanesi, diğeri Sinop eski hâl binası. Başladığımız bu etkinliği 6 Eylül'e kadar sürdüreceğiz, ardından Sinop'ta yaptığımız tüm çalışmalarımızı bu mekânlarda sergiye açmayı planladık” diye konuştu.

Ayrıca 26 Ağustos akşamı Sinop Paşa Tabyalarında akkor müzik grubuyla özel bir konser gerçekleştireceklerini duyuran Görgün, web sitelerinden sanatçıların günlük planı hakkında bilgi alınabileceğini sözlerine ekledi.