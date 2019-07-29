Mutlu şehrin mutlu üniversitesinde rektör yeniden Nihat Dalgın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversite rektörü ataması yapıldı. Atanan 11 rektör arasında Sinop Üniversitesi'ne Prof. Dr. Nihat Dalgın yeniden rektörlüğe seçildi.

Prof. Dr. Nihat Dalgın, yeni rektörlük dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rektör Dalgın, açıklamalarında; “Yükseköğretim kurulumuzun teveccühü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ve onayı sonucunda 27 Temmuz günü itibarıyla ikinci defa Sinop Üniversitesi rektörlüğüne atanarak, şehrimize ve ülkemize hizmet edecek olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşamaktayım. 4 yıllık görev süremiz boyunca kararlı adımlarımız ve yürüttüğümüz bilimsel/akademik çalışmalarla bölgesinin etkin gücü haline gelen Sinop Üniversitemizin, bundan sonraki süreçte ulusal ve uluslararası saygınlığını daha da artırması için aynı aşk ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Üniversitemizi, şehrine ve bölgesine katkısının daha üst seviyelere çıkması hedefimizdir” diyen Rektör Dalgın, “Sinop Üniversitesi yönetimi olarak bundan sonraki süreçte de; tüm çalışanlarımız ve öğrencilerimiz için mutlu ve huzur dolu, fikirlerin özgürce söylenip tartışıldığı, akademik bir atmosferin hüküm sürdüğü, tarafsız, bütünleştirici ve çoğulcu bir yönetim anlayışını muhafaza etmeye devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Nihat Dalgın, gelecek planlarını eylem planı hazırlayarak hedefleri belirleyip 4 yıl boyunca bu hedeflere yönelik çalışmalar sürdürebileceğini belirtti.

Konuşmasının sonunda Dalgın, “Daha büyük ve daha saygın bir Sinop Üniversitesi hedefine doğru çalışmalarımız artan bir tempo ile devam edecektir” dedi.