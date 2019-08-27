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Müzelere 4,5 yılda 1 milyon 116 bin 500 ziyaretçi

Sinop’taki müzeleri 4,5 senede yaklaşık 1 milyon 116 bin 500 kişi ziyaret etti.

Sinop'taki müzeleri 4,5 senede yaklaşık 1 milyon 116 bin 500 kişi ziyaret etti.


Sinop'ta bulunan Arkeoloji Müzesi, Etnoğrafya Müzesi ve Sinop Tarihi Cezaevi Müzesi ziyaretçi akınına uğradı.


Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, huzur ve güven kenti Sinop'un son yıllarda tarih ve kültür turizmi noktasında önemli aşamalar kaydettiğini söyledi.


Çobanoğlu açıklamalarının devamında, kentteki müzelerin daha çok tanıtılması gerektiğini ifade ederek, "Özellikle yaz aylarında müzelerimizin ziyaret edilmesini sağlamalıyız. Tarihi cezaevi, tanıtımlarla belli bir noktaya geldi. Bu yıl daha çok diğer iki müzemizin tanıtımlarına ağırlık vereceğiz. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız. Ancak bu yeterli düzeye ulaşmadı. Kente gelen misafirlerimizin çok büyük kısmı hala deniz, güneş ve doğa güzellikleri için geliyor” dedi.

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