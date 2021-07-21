İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

NATO gemileri Sinop'ta

NATO’nun Akdeniz ve Karadeniz’deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2’de (SNMCMG-2) görevli gemiler Sinop’a geldi.

NATO'nun Akdeniz ve Karadeniz'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'de (SNMCMG-2) görevli gemiler Sinop'a geldi.


Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait mayın arama gemisi TCG Akçakoca (M268), Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait ROS Lt. Lupu Dinescu (25) ve İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait ESPS Rayo (P42) sabah saatlerinde Sinop Limanı'na demirledi. SNMCMG-2'de görevli 4 gemiden 3'ü bugün Sinop'taydı. Ziyaretin nedeni ve süresiyle ilgili bir bilgi verilmedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.