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Navigasyona inandı, Sinop Kalesi'ne takıldı

Sinop’ta navigasyonun yanlış yönlendirmesi yüzünden yanlış yola giren saman yüklü tır Sinop Kalesi’nin altından geçemeyerek mahallede mahsur kaldı.

Sinop'ta navigasyonun yanlış yönlendirmesi yüzünden yanlış yola giren saman yüklü tır Sinop Kalesi'nin altından geçemeyerek mahallede mahsur kaldı.


Saman yüklü 58 FN 277 plakalı tır Mardin'den Sinop'a doğru yola çıktı. Daha önce Sinop'a hiç gelmeyen tırın sürücüsü yolu bulmak için navigasyona güvendi. Navigasyonun yönlendirmesiyle yanlış yola giren tır dar sokaklarda ilerlemekte zorlandı. Yolun devamında ise Sinop Kalesi'ne takıldı.


4 metre 35 santimetre yüksekliğe kadar araçların geçebildiği kalenin altından geçen yoldan saman yüklü tır geçemedi. Tırın orada tıkanması sonuncu yolun kapanması üzerine polis ve zabıta ekipleri olaya müdahale etti. Polis ekiplerinin yönlendirmesi sonucu tır kalenin yanında bulunan otoparka çekildi.


Mahallede mahsur kalan tır samanın bir katının ayrı bir araca alınmasının ardından yoluna devam edebildi.

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