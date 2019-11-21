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Ödüllü projede sanat faaliyetleri devam ediyor

Boyabat Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun iş birliği kapsamında yürütülen; bayanların boş vakitlerinin sanatla buluştuğu el işi kursları devam ediyor.


Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerini sürdüren Boyabat Belediyesi; projesi Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüllendirilen eski belediye binasında yaklaşık iki aydır ortak faaliyetlerini sürdürüyor. Hafta içi her gün saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında hizmet vermekte olan kurslarda bayanlar; ahşap yakma, dolgu bebek ve makina nakış eğitimlerine katılım sağlayabiliyor.


Ücretsiz olarak sunulan kurslara, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne başvurarak katılmak mümkün.

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