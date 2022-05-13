Öğrenciler meslekleri tanıdı

Sinop Türkeli Gazi Mustafa Kemal Yatılı Ortaokulu'nca “meslekleri tanıma” etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, Türkeli Gazi Mustafa Kemal Yatılı Ortaokulu öğretmeni Ebru Henden rehberliğinde ilçedeki kurum ve esnafları ziyaret etti. Ziyaretlerde öğrenciler, hastane, avukat, bankalar, belediye ve orman işletme müdürlüğü gibi kurum ve esnafları ziyaret ederek, meslekleri tanımak için bilgi sahibi oldular.

Bu kapsamda ilçedeki yerel gazeteyi de ziyaret eden öğrenciler, ilgili oldukları alanlara yönelmeleri ve eğlenerek bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenen etkinliği verimli buldular. Öğrenciler aynı zamanda, hayallerindeki mesleğe ulaşma yolunda bilgi birikimine temel atmanın mutluluğunu yaşadılar.