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Öğrenciler soğukta kalmasın diye durak yapıldı

Sinop’ta öğrenciler soğukta kalmasın diye durak yapıldı.

Sinop'ta öğrenciler soğukta kalmasın diye durak yapıldı.


Konuyla ilgili konuşan Mertoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Ünal, “Sinop-Erfelek yolu yeni ve eski olmak üzere 2'ye ayrıldığı için, havaların da soğumasıyla birlikte çok acil durağa ihtiyaç oldu. Whatsapp grubunda bunu gündeme getiren köy sakinlerinin isteğini dikkate aldık. Olayın ardından ilk önce yer tespiti yaptık. Daha sonra durumu hemen Sinop Belediye başkanı Baki Ergül'ü aradık. Başkanımız sağ olsun. 4 günde bu işi halletti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünden itibaren durağı tüm vatandaşlar kullanabilir” dedi.

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