Öğrencilerden plaj temizliği

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyündeki Helaldı İlkokulu öğrencileri, çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla Güzelkent Plajı'na atılan çöpleri temizledi.

İlçeye bağlı Güzelkent köyü Helaldı İlkokulu öğrencileri, çevre temizliğine dikkat çekmek ve çevreyi temiz tutma alışkanlığını edinmek için Güzelkent Plajı'na gelerek, plaja atılan çöpleri temizledi.

Öğretmenler tarafından burada öğrencilere, çevreye atılan çöplerin çoğunun evsel atık olduğu, ailelerin çevrenin temizliği noktasında dikkatli olması gerektiği, temiz çevre olmadığı sürece doğanın her zaman zarar göreceği anlatıldı. Plaja atılan çöplerden dolayı denize girmek istenildiğinde insan sağlığının etkilenebileceği de belirtildi.

Öğrenciler ise evlerinde anne ve babalarını temiz çevre için mutlaka uyaracaklarını söylediler.