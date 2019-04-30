Öğrencilerden resim sergisi

sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan resimlerden sergi açıldı.

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü tarafından desteklenen sergiye İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Savaş Baştürk, Eğitim Fakültesi öğretim görevlileri, Sinop Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Yılmaz Yavuz ve Eğitim Fakültesi öğrencileri ve Sinop Fatih İlköğretim Okulu öğrencileri katıldı.

Okulda öğretilenlerin sadece ders olarak kalmaması, uygulamaya geçirilmesi gerektiğinden bahseden Ceren Demiralp yaptığı açıklamada, “Burada Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin Sanat Eğitimi dersinde yaptıkları eserler bulunuyor. 90 adet akrilik çalışma, orijinal eserler bulunuyor. Öğrencilerimizi sadece ders amaçlı değil de sanatı iyi bir şekilde anlasınlar, sanat sergisi atmosferini öğrensinler diye böyle bir sergi açmak istedik. Gayet başarılı oldular hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Serginin ardından katılan ziyaretçilere görüşlerini yazmaları için ziyaretçi defteri sunuldu.