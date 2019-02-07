Öğrencilerin en çok tercih ettiği bölümler Sinop Üniversitesinde

Üniversite tercihinde en seçkin ve güvenilir referans kaynağı olan YÖK Atlas, (Yükseköğretim Program Atlası) 2018 verilerine göre Türkiye'de öğrencilerin en çok tercih ettiği ve ilgi gösterdiği bölüm ve programların listesi yayımlandı.

Yayımlanan listede Sinop Üniversitesi bünyesinde bulunan 12 lisans, 15 ön lisans programı, YÖK Atlas'ta öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği ve tercih ettiği programlar arasında yer aldı.

YÖK Atlas'ın 2018 tercih dönemini dikkate alarak hazırladığı verilere göre; üniversitenin öğrenciler tarafından en çok ilgi duyulan programların önemli bir bölümüne sahip olduğu belirlendi.

Konuyla alakalı açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, “Üniversitemizin YÖK Atlas verilerinde öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği programlara sahip olması bizler açısından mutluluk vericidir. Özellikle son yıllarda yürüttüğümüz çalışmalarla yurt genelinde ön plana çıkan bir üniversite modeli oluşturmayı amaçlıyoruz. Sinop Üniversitesi yönetimi olarak, geleceği olan ve öğrencilerimiz tarafından tercih edilen yeni bölüm ve programları Üniversitemize kazandırmaya devam edeceğiz. En büyük amacımız öğrenci sayımızı arttırmanın yanında, eğitim kalitemizi ve niteliğimizi de yükseltmektir. Bu bağlamda gelecekle ilgili hayali ve hedefi olan tüm üniversite adaylarını Sinop Üniversitesine davet ediyorum” dedi.