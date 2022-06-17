Öğrencilerin karne heyecanı

Gerze Kaymakam Tekin Dundar, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle ilçedeki okullarda karne heyecanı yaşandı. Gerze Kaymakamı Tekin Dundar, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu. Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda heyecanlarına ortak olduğu öğrencilere karneleriyle birlikte kitap hediye eden Kaymakam Dundar, öğrenci, öğretmen ve velilere "Mutlu tatiller" diledi.

Kaymakam Dundar, “hiçbir şey çocuklarımızın canından, sağlığından daha değerli değil. Çocuklarımızı iyi birer birey olma noktasında motive etmek velilerimizin, öğretmenlerimizin ve bizlerin en büyük sorumluluğudur çünkü onlar bu milletin, bu ülkenin, bizlerin geleceğidir. Onlara sahip çıkalım, günümüz başıboşluğunun inisiyatifine bırakmayalım, onlar bizim en kıymetli varlıklarımız, bir saniyelerini bile ihmal etmeye gelmez, pişmanlıklar yaşamamak için çocuklarımızı koruyup kollayalım, doğruyu, iyiyi, güzeli öğretelim, gösterelim” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre bugün ilçede 1381 ilkokul, 1185 ortaokul, 949 lise, 88 özel kurum olmak üzere toplamda 3 bin 603 öğrencinin karne aldığı öğrenildi.

Törene ayrıca, Kaymakam Refiki Özlem Doğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan katıldı.