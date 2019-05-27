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Öğrencilerine mandala sanatını öğretiyor

Sinop’ta yaşayan usta öğretici Tuğba Öz Erol Başer öğrencilerine “mandala” sanatını öğretiyor.

Sinop'ta yaşayan usta öğretici Tuğba Öz Erol Başer öğrencilerine “mandala” sanatını öğretiyor.


Mandala sanatının, Türkiye'de son günlerde yaygınlaştığını belirten usta öğretici Tuğba Öz Erol Başer, “Burada biz çocuklarla cumartesi günleri resim çalışmaları ve resim teknikleri uygulamaları yapıyoruz. Cumartesi günleri saat 12.30 ile 17.00 arasında iki grup halinde sekizer kişilik iki grup halinde çalışmalar yapıyoruz. Farklı resim teknikleri, farklı boyalarla tanışmalar, farklı teknikler ile tanışmalar ve bunları uygulamalar oluyor. Kendini sanatla ifade etme çalışmaları yapıyoruz. Çocukların uygulayabilecekleri tüm teknikleri yapıyoruz. Mandala yapıyoruz. Özellikle şu anda, Türkiye'de yaygınlaşmakta olan bir sanat. Mandala ile insanların daha çok da çocukların kendisi ifade etmesi, konsantrasyon arttırmasında yardımcı olan bir sanat dalı. Bunu fotokopiden boyamak yerine kendileri sıfırdan o çemberi oluşturarak çizim tekniği oluşturuyorlar. Öğrencilerimden çok memnunum. Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Haftalık özlüyorum. Onlar beni, ben de onları diye düşünüyorum” dedi.

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