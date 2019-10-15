Okulda yangın ve kurtarma tatbikatı

Sinop Cumhuriyet İlköğretim Okulunda düzenlenen tatbikat siren sesiyle başladı. Yangın alarmını duyan öğrenciler, öğretmenler öncülüğünde hızlı şekilde sınıflarından tahliye edildi. Ardından itfaiye ekipleri, okul bahçesinde toplanan öğrencilere itfaiye aracını tanıtarak yangın esnasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Yangın söndürme tüpünün nasıl kullanıldığını anlattı. Devamında ise bahçede kontrollü şekilde yakılan ateşin söndürülme aşamalarını öğrencilere uygulamalı olarak gösterdi. Öğrencilerin heyecanla izlediği tatbikatta senaryo gereği okulun üçüncü katında mahsur kalan yaralı öğrenciler de itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.