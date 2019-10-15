İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okulda yangın ve kurtarma tatbikatı

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ilkokul öğrencilerini yangın konusunda bilgilendirmek amacıyla yangın ve kurtarma tatbikatı düzenledi.


Sinop Cumhuriyet İlköğretim Okulunda düzenlenen tatbikat siren sesiyle başladı. Yangın alarmını duyan öğrenciler, öğretmenler öncülüğünde hızlı şekilde sınıflarından tahliye edildi. Ardından itfaiye ekipleri, okul bahçesinde toplanan öğrencilere itfaiye aracını tanıtarak yangın esnasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Yangın söndürme tüpünün nasıl kullanıldığını anlattı. Devamında ise bahçede kontrollü şekilde yakılan ateşin söndürülme aşamalarını öğrencilere uygulamalı olarak gösterdi. Öğrencilerin heyecanla izlediği tatbikatta senaryo gereği okulun üçüncü katında mahsur kalan yaralı öğrenciler de itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.