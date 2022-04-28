Okuldan anlamlı etkinlik

Sinop İstiklal İlkokulu tarafından Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle tüm veli ve öğrencilere öğretmen ve idareciler tarafından hazırlanan kandil simidi ve şeker paketinden oluşan ikramlık dağıtıldı.

Okul Müdürü Yasin Sakallı, “En kutsal gecelerden olan Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı sebebiyle öğretmenlerimiz işbirliğinde öğrencilerimize ve velilerimize ikramlıklar hazırladık. Kadir Gecesi'nde manevi değerlere sahip çıkarak eski geleneklerin yaşatılması konusunda gelecek nesillere, kandil gecelerinin hatırlatılmasındaki hassasiyetini bir nebze de olsa yaşatmak istedik” dedi.