Okullarda karne heyecanı

Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, karne dağıtımı dolayısıyla Belediye Başkan Vekili Atakan Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oğuz Tatar, İlçe Malmüdürü Vekili Muammer Özcan, ilçe milli eğitim şube müdürleri ile birlikte Türkeli İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Öğrencilere karnelerini dağıtan Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, öğrencilere yaz tatilini güzel değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

İlçemizde bin 961, ülke genelinde de 18 milyon öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirten Kaymakam Zadeleroğlu, "Karne o dönemin göstergesi. Sizin bütün durumunuzun ifadesi değildir. Özellikle öğrencilerimizin anneleri, bu konularda biraz daha hassasiyet yaşıyorlar. Kendilerine çok büyük gündem yapıyorlar. Evet, öğrencimizin karnesi sevindirir, üzüntülü durum da olabilir ama bunu dengede tutmak en güzelidir. Herşeyden önce vatana, millete faydalı, ahlaklı birey olmak en önemlisidir" şeklinde konuştu.