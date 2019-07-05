Okumanın yaşı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın himayelerinde 5 Şubat 2018 yılında başlattığı Okuma-Yazma Seferberliği Gerze ilçesinde de kendini gösteriyor.

Şubat 2018'den bu yana 42 kurs açılırken toplamda 268 kişinin okuryazar belgesi aldığını söyleyen Gerze Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı İpek Yılmaz, programa katılan okuma-yazma bilmeyen vatandaşların diledikleri zaman başvuru yapabileceklerini, başvurunun ardından 80 saatlik uygulanan ders programının ardından sınava girip başarı elde edenlere okuma-yazma belgesi verildiğini belirtti.

Eylül 2018 tarihinde köylerde ve kent merkezinde yapılan alan taramasının ardından Gerze ilçe nüfusuna kayıtlı 447 kişinin okuryazar olmadığı tespit edilip, bunların 143'ünün okuma-yazma programından mezun olup belgelerini aldıklarını söyleyen Yılmaz, “Programa katılmanın sınırı yok. Dileyen ve okuma-yazma bilmeyen herkes kayıt yaptırabilir. Bir kişi dahi olsa program düzenleniyor. 80 saatlik program kursiyer ve öğrencinin müsaitlik durumuna göre belirlenip bazen 15 20 gün sürerken bazen de bir, bir buçuk ayı bulabiliyor. Öğrenciler ve öğretmenlerimiz arasında güzel ve samimi bağlar oluşuyor. Gelmekten çekinen herkesin bir süre sonra kendilerini daha rahat ve mutlu hissettiğini görüyoruz. Bu nedenle dileyen herkes gönül rahatlığıyla gelip okuryazar programına katılabilir” dedi.

Okuryazarlığı olan, ilkokuldan terk olup diploma alamayan vatandaşlar da programa katılmada yalnızca sınava katılarak başarılı oldukları takdirde diploma almaya hak kazanıyor.

Okuryazar diploma alan kişiler eğitimlerine devam etmek isterlerse 180 saatlik süren ilköğretim programına katılıp ilköğretim diploması da alabiliyor. Böylelikle diledikleri takdirde eğitim hayatlarına devam edebilirler.

Engelli vatandaşların da programa katılmalarında hiçbir sorun olmadığını belirten Yılmaz, öğrenmenin ve okumanın yaşının olmadığı düşüncesiyle okuma-yazma bilmeyen herkesin Gerze Halk Eğitim Merkezine gelip programa katılmaları gerektiğini vurguladı.