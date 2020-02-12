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Olumsuz hava şartları balık avcılığını olumsuz etkiliyor

Karadeniz’de devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tezgahları boş kaldı.

Karadeniz'de devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tezgahları boş kaldı. Bölgede üç gündür etkisini sürdüren kötü hava koşulları, balık avcılığını olumsuz etkilemeye devam ediyor.


Sinop'ta şiddetli rüzgar sebebiyle kıyıya yakın kesimlerde av yapmak zorunda kalan balıkçılar, limana az miktarda mezgit ile döndü. Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Genellikle küçük teknelerimiz kıyıya yakın bölgelerde avlanmaya çalışıyor. Tabii, balık azlığı fiyatlara da yansımış durumda. Vatandaşlarımız bu dönemde biraz pahalı balık tüketmiş olacak. İnşallah kısa sürede hava normale döner" dedi.


Sinop'ta tezgahlarda az miktarda bulunan mezgit, kilogramı 20 liradan satışa sunuluyor.

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