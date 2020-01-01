İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Olumsuz hava tezgahlara yansıdı

Sinop’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler denize açılamayınca, tezgahlar balıksız kaldı.

Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler denize açılamayınca, tezgahlar balıksız kaldı. Balık tezgahları çupra, levrek ve somona kaldı.


Karadeniz Bölgesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçıların denize açılamaması balık tezgahlarına yansıdı. Sinoplu balıkçı İbrahim Coşkuner, sert geçen havalar nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığını ifade etti. Arslan, "Birkaç ay öncesinde hamsinin yatağı Sinop'tu. Şimdi günde 10 kilo hamsi zor bulunuyor. Bir de havalar kötü geçince balıkçılarımız da denize açılamıyor. Böyle olunca da tezgahlar, çupra, levrek ve somona kaldı" dedi.


Balıkçı Coşkuner, tezgahta en çok tüketilen balığın somon olduğunu belirterek; “Denizdeki kafeslerde yetişen somonlar alınıyor. Hamsiyle yetişen balıklar, tamamen organik doğal yetişiyor. Yaklaşık 2-3 kilo civarında oluyorlar. Kilosu 30 TL'ye satılıyor. Balık çeşidi yok maalesef, şimdilik en çok tüketilen balık somon” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.