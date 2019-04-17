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Organik fideler Sinop pazarında

Sinop’ta organik fide sezonu başladı.

Sinop'ta organik fide sezonu başladı.


Fide satıcısı Barış Görgeç yetiştirdiği organik fideleri Sinop pazar yerinde kurdukları tezgâhta satıyor. Meyve ve sebze yetiştirmek isteyen vatandaşlar, kurulan bu alana giderek istedikleri fidelerin organiğini alabiliyor.


Fide satıcısı Barış Görgeç, alıcıların organik fidelerden memnun kaldığını belirterek, “Sinop'ta 15 yıldır bu sektörde hizmet veriyoruz. Fide sezonumuz başladı. Sinop'un tüm ilçelerine hizmet veriyoruz. Bu iş güvene dayalı bir iş. Biz de güven veriyoruz. Çeşitte ve üründe hata olmuyor. Sağlıklı fide satıyoruz vatandaşlarımıza. Tüm çeşit fideler elimizde bulunuyor. Bütün ürünlerimiz organik. Hibrit dediğimiz bir kısım ürünlerimiz de var. Talep doğrultusunda iki çeşit ürünümüzü de bulunduruyoruz. Sinop'ta ve Bafra'da üretim seralarımız bulunmaktadır” dedi.

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