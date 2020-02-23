Sinop'ta Çevre Dostları Derneği tarafından Bahçeler Orman Kampı Mesire alanında protesto gerçekleştirildi. Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı ve üyeleri, Orman Kampı Mesire alanına yapılmak istenilen ahşap evlere tepki gösterdi.

Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz, yaptığı açıklamada, “Kent merkezimizin tek yeşil alanı ve mesire yerinde birçok ağacın kesilmiş olduğunun ve inşaat faaliyetleri başladığının görülmesi üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ile görüşülmüştür. Ancak alanın Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünün yetkisinden alındığı ve Orman İşletme Müdürlüğüne verildiği, Orman İşletme Müdürlüğünün ise alanı A sınıfına alarak, özel şahıslı işletmeye verdiği ve Sinop Belediye Başkanlığının da saha içerisinde yapılaşmaya izin verdiği öğrenilmiştir. Sayısı verilmese de inşaat faaliyetlerin devam edeceği yapılmakta olan yapı gibi 20 tane daha yapılacağı konuşulmaktadır. Eski ismiyle Bahçeler Mevki çok uzun yıllardır kent merkezinin tek mesire yeri, yazın mesire yeri ve plajı olmayı sürdürmektedir. Orman Bölge Müdürlüğü Lojman binaları ile alanın bir bölümünü kullanmış, bungalov yapmış ve bir bölümünü Orman Kampı olarak işletmeye vermişti. Elde kalan ağaçlar son yeşil alanımızdır. Havadan ve denizden görüldüğü gibi kentin panoramasını etkileyen tek yeşil alanımızdır. Gayet tabiidir ki derneğimiz ve Sinop halkı turizm yatırımlarına karşı değildir. Aksine, kentin geleceğini Kültür ve Turizm Kenti olmakta görmektedir. Ancak turizm yatırımları boş alanlar ağaçlandırarak, park düzenlemeleri yapılarak, sağlıklı bir biçimde alt yapıları hazırlanarak yapılmalıdır. Kamusal alan, tek yeşil alan ve mesire yeri birkaç kişinin menfaati için yok edilmemelidir.” dedi.