Oteli kurtardı kendini kurtaramadı

Sinop'ta yangına müdahale eden itfaiye aracı çamura saplandı.

Sinop'ta bir otelin çatısında çıkan yangını söndürmeye giden itfaiye aracı dönüşte çamura saplandı. Araç yangın yerine çağrılan kamyon tarafından çekilerek kurtarıldı.

Yangın, Bostancılı Mahallesi'nde kullanılmayan bir otelin çatısında meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın dönüşü itfaiye aracı otelin önündeki çamura saplanarak mahsur kaldı. Mahsur kalan araç diğer itfaiye aracına halat ile bağlanarak kurtarılmaya çalışıldı. Ancak tüm uğraşlara rağmen araç çamurdan çıkarılamadı.

Bunun üzerine mahsur kalan itfaiye aracındaki su boşaltılarak belediyeye ait başka bir kamyondan yardım istendi. Bu sırada otelin çevresinde otlayan ineklerin de itfaiyeden boşaltılarak yola doğru akan suyu içtiği görüldü. Kurtarma çalışmaları sırasında ana yol bir süre trafiğe kapatıldı. Belediyeye ait kamyonun gelmesinin ardından, mahsur kalan itfaiye aracı halat yardımıyla çekilerek bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sonrası yol trafiğe açılarak itfaiye ekipleri istasyonlarına döndüler.