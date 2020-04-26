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Otizmli İbrahim'in arama çalışmalarında yeni gelişme

Sinop’ta 7 gündür kayıp olan 5 yaşındaki İbrahim Ay’ı arama çalışmalarında ormanda 3-4 parça kemik bulundu.

Sinop'ta 7 gündür kayıp olan 5 yaşındaki İbrahim Ay'ı arama çalışmalarında ormanda 3-4 parça kemik bulundu.



Sinop'un merkeze bağlı Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin 2 çocuğundan biri olan otizmli İbrahim'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşlarla sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.



Ormanda 3-4 parça kemik bulundu


Köy halkından oluşan bir ekip ormanda arama çalışması yaptığı sırada 3-4 parça kemik bulunduğu belirtildi. Kemikler, jandarma ekipleri tarafından incelemek üzere Adli Tıp'a gönderildi. Fakat kemiklerin hayvan kemiği olduğu tahmin ediliyor.

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