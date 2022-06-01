İhlas Haber Ajansı

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Otomobil, 60 metreden şarampole devrildi: 1 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Soner Ş. idaresindeki otomobil, Gökçealan köyünden ilçe merkezine seyir halindeyken, Yeşiloba köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


Kazada yaralanan araç sürücüsü Soner Ş., ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. El bileğinde kırık olduğu tespit edilen yaralı, daha sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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