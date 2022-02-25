Otomobil açık bırakılan rögara düştü

Sinop'ta açık bırakılan rögara düşen otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sürücü, “Maddi hasar önemli değil, insan da düşebilirdi” diyerek önlem alınmadığı için şikâyetçi oldu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Sinop Adliye Meydanı'nda yaşandı. Kent Meydanı Projesi çalışmaları sırasında açık bırakılan rögar kapağını fark etmeyen 46 ACT 075 plakalı araç sürücüsü Mustafa Kara, aracıyla geçtiği sırada sol ön tekerleği rögara düştü. Araçta maddi hasar oluşurken sürücü Kara, çalışmalar sırasında firma görevlilerinin önlem almadığı gerekçesiyle şikâyetçi olacağını belirtti.

Yaşanan kazada sürücü Mustafa Kara, “Sinop'ta bu çalışmalar olurken, genelde bu rögar kapaklarını kapatmıyorlar. Maddi hasar önemli değil ama bir insan veya hayvan düşebilirdi buraya. Bu ihmalden dolayı bu şekilde gelişti, arabanın ön tekeri içine düştü. Herhangi bir önlem de yok. Ön tarafta bir kısım maddi hasar oluştu” diyerek önlem alınmadığı için konudan şikâyetçi olacağını dile getirdi.