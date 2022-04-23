Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Sinop'ta otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Caddesi Sinop-Samsun karayolu üzerinde 22.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AU 589 plakalı otomobil ile seyir halinde olan S.E., virajı döndüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol kısmında bulunan refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta şoför S.E. ile yanında bulunan S.D. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.