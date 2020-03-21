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Otomobil köprü korkuluklarına çarptı: 2 yaralı

Sinop’ta otomobilin köprü korkuluklarına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobilin köprü korkuluklarına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Su Ürünleri Fakültesi mevkisinde 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Yılmaz idaresindeki 57 AT 185 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yalnızca Köprüsü korkuluklarına çarptı. Çarpma sonucu Salih Yılmaz'la birlikte araçta bulunan Nurten Yılmaz yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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