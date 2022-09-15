İhlas Haber Ajansı

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Otomobil minibüse çarptı: 1 ölü

Sinop’ta otomobilin park halindeki minibüse çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Sinop'ta otomobilin park halindeki minibüse çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Sinop Korucuk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Çalışkan'ın kullandığı 57 ABB 610 plakalı otomobil, Sinop istikametine seyir halindeyken yolun sağ tarafında bulunan park halindeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Furkan Çalışkan olay yerinde hayatını kaybetti. Çalışkan'ın cenazesi sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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