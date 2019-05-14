Otomobil seyir halindeyken alev aldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı aniden alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Türkeli ilçesi Oymayaka köyü Çağlayan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fehmi Demircan'a ait 57 HC 655 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, durdurduğu araçtan inerek itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile kısa süre sonra alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.