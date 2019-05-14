İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil seyir halindeyken alev aldı

Sinop’un Türkeli ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı aniden alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı aniden alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre olay, Türkeli ilçesi Oymayaka köyü Çağlayan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fehmi Demircan'a ait 57 HC 655 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, durdurduğu araçtan inerek itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile kısa süre sonra alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.