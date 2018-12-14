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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Sinop’ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir şahıs, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Sinop'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir şahıs, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kasım Y. idaresindeki 57 AR 828 plakalı otomobil, Uğur Mumcu Meydanı'nda yolun karşısına geçmekte olan Süleyman Kurt'a çarptı. Kazada yaralanan Süleyman Kurt olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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