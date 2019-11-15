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Otomobilin yayalara çarptığı kaza kameralara yansıdı

Sinop’un Türkeli ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Asım Ö. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Güzelkent köyünden Türkeli ilçe merkezine seyir halindeyken ilçenin Gemiyanı Mahallesi Şükrü Gürleyen Caddesi İlçe Emniyet Müdürlüğü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımında bulunan Erol K.'ya ve Kazım G.'ye çarptı. Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Erol K. ve Kazım G., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.



Kaza anı kamerada


Gemiyanı Mahallesi Şükrü Gürleyen Caddesi'ndeki kazanın kamera görüntülerinde, sürücünün yol kenarındaki yayalara hızla çarparak Erol K.'yı yol üzerine fırlattığı, Kazım G.'yi de metrelerce sürükleyerek, kamyonete çarpması sonucu kamyonetin üzerinden yol kenarına fırlattığı görülüyor.

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