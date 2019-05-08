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Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Bahçeler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semra Deveci'nin kullandığı 57 AV 076 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kadir Sezgin yönetimindeki 34 BLM 959 plakalı otomobil çarpıştı. 57 AV 076 plakalı araçta bulunan Semra Deveci'nin kızı Bilge Deveci ile 34 BLM 959 plakalı araç sürücüsü Kadir Sezgin, 112 ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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