İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Palmiye ağacından düşen vatandaş hayatını kaybetti

Sinop’un Türkeli ilçesinde palmiye ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.

Sinop'un Türkeli ilçesinde palmiye ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.


İlçeye bağlı Ayaz köyüne bağlı Odabaşoğlu Mahallesi'nde budamak için palmiye ağacına çıkan 68 yaşındaki Ramazan Kaya, dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Kaya, kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Ayaz köyünde toprağa verilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.