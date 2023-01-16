Palmiye ağacından düşen vatandaş hayatını kaybetti

Sinop'un Türkeli ilçesinde palmiye ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Ayaz köyüne bağlı Odabaşoğlu Mahallesi'nde budamak için palmiye ağacına çıkan 68 yaşındaki Ramazan Kaya, dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Kaya, kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ilçeye bağlı Ayaz köyünde toprağa verilecek.