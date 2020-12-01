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Pandemi fotoğrafçıları da vurdu

Sinop’ta korona virüs, birçok sektörde olduğu gibi fotoğrafçılık sektörünü de olumsuz etkiledi.

Sinop'ta korona virüs, birçok sektörde olduğu gibi fotoğrafçılık sektörünü de olumsuz etkiledi.


Ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport ve çeşitli alanlarda kullanılmak için çekimi yapılan vesikalık fotoğraflar ile söz, nişan, kına, düğün fotoğrafları için konuşan fotoğrafçılar işlerinin korona virüs engeline takıldığını belirtip işlerin durma noktasına geldiğini söyledi.


Mağduriyet yaşadıklarını belirten fotoğrafçı Sinan Ergen, "Korona virüs (Kovid-19) her sektörü olduğu gibi bizim sektörünü de vurdu. Okullar tatil edildi. Sokağa çıkan insan sayısı çok az. Sektörümüz fazlasıyla etkilendi. 2020'nin yaz sezonunda pandemi nedeniyle işlerimizin kötüye gittiğini zaten herkes görmektedir. Özellikle cumartesi-pazar günleri kısıtlanma olması nedeniyle siftah yapamadığımızı ve dükkanı siftahsız kapattığımızı görmekteyiz. Gidişattan memnun değiliz. Bu konuda biz esnaflar olarak, özellikle fotoğrafçılar olarak ben şahsım adıma özel idareye dilekçeler verdim. Pandemi nedeniyle 2020'nin Mart, Nisan ve Mayıs ayları itibarıyla devletimizin özel idaredeki kurumu kiracıların kiralarının ötelendiğini ifade ettiler. Fakat biz bu konuda kiralarımızı ödeyemeyecek durumda olduğumuzu, dükkanımızın kapandığını ve 2020 sezonunda düğün işleri yapamadığımızdan dolayı devletin bu konuya bizlere el atması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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