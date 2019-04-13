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Park halindeyken kendiliğinden hareket eden midibüs duvara çıktı

Sinop’un Boyabat ilçesinde park halindeki bir midibüs kendiliğinden hareket ederek bir evin duvarına çıktı ve elektrik direğine çarparak durabildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde park halindeki bir midibüs kendiliğinden hareket ederek bir evin duvarına çıktı ve elektrik direğine çarparak durabildi.


Edinilen bilgiye göre, Süleyman Aktaş'a ait midibüs, Camikebir Mahallesi Er Sokak'ta park halindeyken bilinmeyen bir nedenle kendiliğinden hareket etti. Rampa aşağı yol alan midibüs, 2 katlı evin duvarını çıkarak elektrik direğine çarptı. Araç bir tarafı askıda kalarak durabilirken çarpma sonucu hasar gören elektrik direği Camikebir Mahallesi'nin bir bölümünü karanlıkta bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın ardından aracı bulunduğu yerden çıkardı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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