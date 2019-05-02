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Pazarın nabzı

Yerli üreticilerin pazar piyasasına katılmasıyla pazarda fiyatlar düşmeye devam ediyor.


Ramazan ayına kadar fiyatların daha da düşeceğini belirten Sinop Kapalı Pazaryeri Esnafı Burçay Arslan, “Her hafta fiyatlarımız düşüyor. Önümüzdeki günlerde Ramazan ayı gelene kadar daha da düşmeye devam edecek. Bütün yaz boyunca da o fiyatlarda fazla oynama olmadan devam ederiz satışlarımıza. Şu anda bir tek domatesin fiyatı sabit ama diğerleri düşüyor. Güne hareketli başladık. Tabi fiyatlar düşünce daha çok müşteri gelmeye başladı. Önümüzdeki haftalarda her şey daha güzel olacak” dedi.


Sinop Kapalı Pazaryeri'nde güncel fiyatlar şu şekilde: “Soğan 3,5 TL, patates 5 TL, patlıcan 5 TL, fasulye 10 TL, biber 5 TL, salata 3 TL, domates 7-8 TL, çilek 10 TL ve erik 10 TL.”

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